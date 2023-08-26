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الأرصاد: رياح شديدة على محافظات تبوك الساحلية

26 أغسطس 2023 · < 1 minutes
رياح في المملكة
رياح في المملكة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت، من رياح شديدة على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك، وتشمل تأثيراتها انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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وتصل سرعة الرياح إلى (50 - 59) كم / ساعة، مصحوبة بارتفاع في الأمواج على محافظات البدع، حقل، وضباء.

في حين تصل سرعة الرياح إلى (40 - 49) كم / ساعة، على محافظتي الوجه وأملج، وتشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعاً في الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.