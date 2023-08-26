بدء أكبر عملية بحث عن “وحش لوخ نيس” في اسكتلندا

يشارك مئتا متطوع في أكبر عملية بحث عن "وحش" بحيرة لوخ نيس، منذ أكثر من 50 عاماً في مرتفعات اسكتلندا.

وقد قام ما يقرب من 300 شخص بالتسجيل لمراقبة البث المباشر لعملية البحث، والتي تجري يومي السبت والأحد.

وسيتم تسجيل المشاهد الطبيعية، وأي مشاهد غير عادية، في بحيرة لوخ نيس من نقاط مراقبة على الأرض، حسب bbc عربي.

شاهدت مخلوقًا يشبه الحوت

ولقد مرت 90 عاماً منذ أن بدأت أسطورة نيسي الحديثة.

في أبريل 1933، قالت مديرة الفندق ألدي ماكاي، إنها شاهدت مخلوقاً يشبه الحوت في البحيرة.

وذكرت صحيفة "إنفرنيس كورير" نبأ الرؤية، واقترح رئيس التحرير في ذلك الوقت، إيفان بارون، أن يتم وصف المخلوق بأنه "وحش".

منذ ذلك الحين، أصبح لغز نيسي مصدر إلهام للكتب والبرامج التلفزيونية والأفلام، فضلاً عن دعم صناعة السياحة الكبرى.

تم تنظيم البحث في نهاية هذا الأسبوع من قبل مركز بحيرة لوخ نيس، في درومنادروتشيت، وفريق بحث متطوع يسمى "استكشاف بحيرة لوخ نيس".

ومن المقرر أن تحلق طائرات بدون طيار مزودة بكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء فوق البحيرة، كما سيتم استخدام مكبر صوت مائي للكشف عن الأصوات غير العادية تحت الماء.

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