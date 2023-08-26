مانشستر يونايتد يحوّل تأخره لانتصار على نوتنجهام

حوّل مانشستر يونايتد تأخره بهدفين إلى فزو مثير بنتيجة 3-2 على ضيفه نوتنجهام فورست في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وعاد مانشستر يونايتد إلى طريق الانتصارات من جديد، بعد أن خسر على يد توتنهام هوتسبير في الجولة الماضية.

وارتقى مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة.

في المقابل، تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 3 نقاط في المركز الـ14 من انتصار وهزيمتين.

تقدم نوتنجهام بهدفين في أول 4 دقائق عن طريق تايو أونيي ويوهان بولي، ما مثّل صدمة لمانشستر يونايتد وسط جماهيره.

لكن الفريق الأحمر تمكن من تسجيل 3 أهداف، وانتزاع نقاط المباراة كاملة.

وسجل كريستيان إريكسن الهدف الأول في الدقيقة 17، قبل أن يدرك كاسيميرو التعادل ليونايتد في الدقيقة 52.

وتكفل القائد برونو فيرنانديز بتسجيل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد من ضربة جزاء في الدقيقة 76 .

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز وولفرهامبتون على مضيفه إيفرتون 1-صفر.

وسجل ساسا كالادزيتش هدف المباراة الوحيد لوولفرهامبتون في الدقيقة 87.

وحصد وولفرهامبتون أول 3 نقاط له هذا الموسم ليحتل المركز الخامس عشر، فيما يحتل إيفرتون المركز العشرين والأخير بدون رصيد من النقاط.

وفي مباراة أخرى، تعادل كريستال بالاس مع مضيفه برينتفورد 1/1.

وتقدم برينتفورد عن طريق كيفن شايد في الدقيقة 18، قبل أن يدرك يواكيم أنديرسن التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 76.

ورفع برينتفورد رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر.