خارجية السودان عن تصريحات السفير الأمريكي: لا تساعد على الخروج من الأزمة

أعربت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، عن استيائها من تصريحات السفير الأمريكي في الخرطوم، جون غودفري، والتي أدلى بها أمس الجمعة، حول الصراع القائم في البلاد.

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الخارجية السودانية ذكرت في بيان لها، إن تصريحات السفير الأمريكي في الخرطوم "تتنافى مع الأعراف والقواعد الدبلوماسية، ولا تساعد على الخروج من الأزمة".

وأضافت أن حديث غودفري، عن الجيش السوداني كطرف مكافئ لقوات الدعم السريع، بمثابة "افتقاد للإنصاف والاتساق الأخلاقي".

وتابعت الخارجية السودانية: "نتوقع من السفير الأميركي وحكومة بلاده تصحيح هذا الموقف غير المتوازن والمعيب".

كان غودفري قال على منصة "إكس": "على الأطراف المتحاربة، التي أثبتت أنها غير صالحة للحكم، إنهاء الصراع ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية.. مستقبلا يبنيه الشعب السوداني بنفسه لا يمكن أن يتحقق إلا بعد استعادة الأمن".