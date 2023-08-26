المعدل التهديفي ينخفض في الجولة الثالثة من دوري روشن

انخفض المعدل التهديفي لدوري روشن للمحترفين في الجولة الثالثة التي اختتمت مساء أمس الجمعة، مقارنة بالجولة الثانية.

وأقيمت 9 مباريات في الجولة الثالثة على مدار يومي الخميس والجمعة.

وأسفرت المواجهات التسع عن تسجيل 22 هدفًا بمعدل 2.44 هدف في المباراة الواحدة.

ويأتي هذا المعدل بعد أن شهدت الجولة الثانية 25 هدفًا، بمعدل 2.77 هدف في المباراة الواحدة، والجولة الافتتاحية 24 هدفًا، بمعدل 2.66 هدف في المباراة.

كما شهدت الجولة الثالثة أول تعادل سلبي في الموسم الجاري، إذ شهدت كل مباريات الجولتين الأولى والثانية هدفًا واحدًا على الأقل.

ورغم ذلك، فإن مباراة النصر والفتح التي انتهت لصالح الفريق الملقب بـ"العالمي" بنتيجة 5-0 هي الأعلى تسجيلًا في الموسم الجاري، حيث كان أقصى عدد من الأهداف شهدته مباراة واحدة في الجولتين الأولى والثانية 4 أهداف فقط.

كما شهدت الجولة الثالثة 6 مباريات انتهت بفوز أحد الفريقين، مقابل 3 تعادلات فقط.

جدير بالذكر أن الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين ستنطلق بعد غدٍ الإثنين.