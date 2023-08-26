الجابون تعلن حظر التجول وقطع الإنترنت في يوم الانتخابات الرئاسية

اتخذت حكومة الجابون، مجموعة من الإجراءات لمنع أعمال العنف ونشر الأخبار الكاذبة يوم الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت حكومة الجابون، حظراً للتجوّل وعلّقت استخدام الإنترنت مساء السبت لدى إغلاق مكاتب الاقتراع في إطار الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك بهدف "الحؤول دون انتشار الدعوات إلى العنف".

منع انتشار العنف

وقال وزير الإعلام رودريغ مبومبا بيساوو للقناة التلفزيونية العامة، إنّه بهدف تجنب "انتشار الدعوات إلى العنف والأخبار الكاذبة، قررت الحكومة تعليق الوصول إلى الإنترنت حتى إشعار آخر على كامل أراضي (البلاد)".

وأضاف أن "حظراَ للتجول أعلن في كل أنحاء البلاد وسيكون سارياً اعتباراً من الأحد 27 أغسطس، يوميّاً من الساعة 19,00 حتى الساعة السادسة".

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