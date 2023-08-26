هيئة الرياضة الكويتية تحقق في الاحتراف الجزئي والاستثمارات

كشفت تقارير إعلامية كويتية أن الهيئة العامة للرياضة ستبدأ تحقيقًا في عدة ملفات مهمة، تأتي على رأسها الاحتراف الجزئي والاستثمارات الرياضية.

وذكر حساب برنامج "الديربي" التليفزيوني الذي يُعرض على قناة "ATV"، اليوم السبت أن "الهيئة العامة للرياضة ستفتح ابتداءً من غدٍ الأحد التدقيق والتحقيق في ملفات الإحترف الجزئي والاستثمارات والتفرغات الرياضية بالهيئات، وكذلك ملف اعتزال اللاعبين في آخر 4 سنوات".

يأتي ذلك بعدما أعلنت الهيئة العامة للرياضة قبل أسابيع عن تعاقدها مع شركة خاصة من أجل تحسين بيئة العمل الإداري في الأندية والاتحادات الرياضية عبر الحوكمة وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية.

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وذكرت هيئة الرياضة في بيان رسمي "من منطلق روح التعاون البنّاء بين الهيئة العامة للرياضة وكل الهيئات الرياضية، وقعت الهيئة العامة للرياضة عقدًا مع شركة (سوليوشن بلس)".

وأضافت الهيئة أن التعاقد يأتي بهدف تطبيق إدارة حكومية فاعلة لإصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي واستراتيجية الهيئة العامة للرياضة 2022-2028، وهدف الهيئة لتطبيق بيئة تنظيمية تعتمد على الحوكمة بما يتناسب مع رؤية الكويت 2035 كويت جديدة".

وطالبت الهيئة العامة للرياضة كل الهيئات الرياضية بضرورة تسهيل مهمة الشركة وتزويدها بكل المعلومات المطلوبة ليتسنى لهم تقديم الاستشارة وفق المعايير العالمية المحاسبية للنظم المالية.

وحسب البيان، تطالب الهيئة العامة للرياضة الهيئات المختلفة بتقديم هيكل الاعتماد المالي للجهة الرياضية، وشجرة الحسابات كاملة، والتقارير المالية، والربعية، والختامية، والداخلية، وكذلك تقارير الحركة، إضافة إلى المطابقات، والتسويات البنكية، فضلًا عن اللائحة المالية (دليل السياسات والإجراءات المالية).