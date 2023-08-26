استقالة الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا للسيدات اعتراضًا على موقف رئيس الاتحاد

أعلن أعضاء الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا للسيدات فيما عدا المدير الفني خورخي فيلدا الاستقالة من مناصبهم في أعقاب تصرف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني خلال الاحتفالات بلقب كأس العالم للسيدات 2023.

وأثار روبياليس ضجة كبيرة عقب المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات بعد تقبيل اللاعبة جينيفر هيرموسو دون رضاها.

وفي وقت سابق اليوم قرر روبياليس عدم الاستقالة من منصبه رغم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقافه مؤقتا لمدة 90 يوما عن مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

وأكدت هيرموسو أمس الجمعة أنها لم توافق على قبلة روبياليس، قبل أن يتقدم المدربون المساعدون، مونتسي تومي وخافيير ليرجا وإيجينيو جونزالو مارتين باستقالتهم من مناصبهم.

كما تقدمت إخصائية العلاج الطبيعي بلانكا روميو موراليدا ومدرب حراس المرمى كارلوس سانشيز وحوالي ستة أشخاص من الأجهزة الفنية لمنتخبات الفئات السنية باستقالتهم لنفس السبب.

وغاب اسم المدير الفني فيلدا عن قائمة المسؤولين الذين تقدموا باستقالتهم، وذلك بعد أقل من عام من انسحاب 15 لاعبة من المنتخب الإسباني بسبب الاستياء من معاملته الصارمة.