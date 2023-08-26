الاتحاد يستقر على رحيل رومارينيو

استقر الاتحاد على رحيل البرازيلي رومارينيو من قائمة الفريق في الموسم الجديد، كي يضم مدافع أجنبي جديد بدلًا منه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسب التقارير الصحفية.

وأشارت شبكة "الكاس" القطرية اليوم السبت إلى أن نادي الاتحاد ينوي إسقاط اسم رومارينيو، وتسجيل المدافع الأجنبي الجديد في القائمة النهائية الفريق.

وربطت التقارير الصحفية بين الاتحاد وأكثر من مدافع، أبرزهم سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان السابق، وجوستافو جوميز من بالميراس البرازيلي.

ويرغب الاتحاد في حسم صفقة أجنبية خامسة ستكون على الأرجح في خط الدفاع، بعد أن تعاقد النمور مع 4 لاعبين محترفين هذا الصيف.

وضم الاتحاد كل من كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وفابينيو، وجواو فيليبي جوتا.

يذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بعد انقضاء أول 3 جولات من المسابقة.