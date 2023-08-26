رغم نفي كلوب.. تقارير: صلاح ينضم إلى الاتحاد بعد مباراة نيوكاسل

كشفت تقارير إعلامية أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، سينضم إلى الاتحاد قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية، رغم نفي مدربه الألماني يورجن كلوب.

وأكدت قناة الرياضية السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أن محمد صلاح سيصل إلى دبي مساء اليوم لإجراء الفحص الطبي قبل الانضمام إلى الاتحاد.

وأشارت القناة إلى أن صلاح سيخوض آخر مباراة له مع ليفربول أمام نيوكاسل اليوم ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بعدها سيتوجه إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لإتمام الصفقة.

من جانبها، ذكرت تقارير صحفية أخرى أن ليفربول يريد بيع صلاح حاليا بسبب المبلغ المالي الضخم الذي تم عرضه على إدارة الريدز.

وحسب التقارير ذاتها، يحصل ليفربول على ما يقارب من 60 مليون جنيه إستيرليني، بالإضافة إلى 120 مليون لمحمد صلاح في 3 مواسم.

وكشفت تقارير صحفية السبت أن اللاعب أبلغ ناديه الإنجليزي برغبته في الانتقال إلى النادي السعودي.

ويأتي ذلك رغم تأكيد يورجن كلوب مدرب ليفربول أول أمس الجمعة في مؤتمر صحفي أنه لن يصل إلى النادي أي عرض من الاتحاد بشأن صلاح، مشيرًا إلى أنه في حال وصل أي عرض سيرفضه النادي.

وشدد كلوب وقتها على أن صلاح لن يرحل عن قلعة "أنفيلد" هذا الصيف.

يذكر أن الاتحاد أبرم حتى الآن 4 صفقات للاعبين أجانب، هم كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وفابينيو، وجواو فيليبي جوتا.