القوات البحرية الأمريكية تعلن مقتل 3 عسكريين في تحطم مروحية

أعلنت القوات البحرية الأمريكية في بيان اليوم الأحد، عن مقتل 3 عناصر من قوات المشاة البحرية الأمريكية "مارينز" جراء تحطم طائرة عسكرية في أستراليا خلال مهمة تدريبية.

وذكرت القوات البحرية الأمريكية في بيانها، أن 3 لقوا حتفهم من بين 23 عنصرًا من المشاة البحرية كانوا على متن الطائرة (MV-22B Osprey)،وتم نقل خمسة آخرين إلى مستشفى رويال داروين في حالة خطيرة.

اقرأ أيضًا: مقتل 6 إثر سقوط حافلة في وادي شمال باكستان

وكانت طائرة مروحية عسكرية أمريكية تحطمت اليوم الأحد خلال مهمة تدريبية قبالة الساحل الشمالي لاستراليا.

كما قال المتحدث" التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث شمل أفرادًا من وزارة الدفاع الأمريكية ولم يشمل أفرادا من قوات الدفاع الاسترالية". وأوضح "في هذه المرحلة المبكرة الحاسمة، تركيزنا منصب على التعامل مع الحادث وضمان سلامة من كانوا على متن الطائرة".