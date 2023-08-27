صلاح ودي خيا وجريزمان وفيليكس.. مفاجآت ميركاتو الدوري السعودي مستمرة

سلَّط الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو الضوء على آخر مستجدات ميركاتو الدوري السعودي هذا الصيف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأجرى خبير الانتقالات فابريزيو رومانو مداخلة هاتفية مع شبكة قنوات "SSC" السعودية للحديث عن مستقبل محمد صلاح نجم ليفربول وبعض الأخبار الأخرى المرتبطة بالدوري السعودي.

وارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى الاتحاد بعدما ذكرت تقارير أنه تقدم بعرض ضخم يزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع النجم المصري البالغ من العمر 31 عاما في صفقة قياسية.

موقف ليفربول من بيع محمد صلاح

غير أن فابريزيو رومانو كشف أن ليفربول مازال متمسكًا ببقاء محمد صلاح رغم إغراءات الاتحاد، إذ يرتبط بعقد مع الريدز حتى عام 2025.

وقال فابريزيو رومانو: "هناك سباق محموم للظفر بخدمات محمد صلاح".

وأضاف: "ليفربول مُصر على بقاء محمد صلاح بين صفوفه، والنادي هو مَن يملك قرار الموافقة على انتقال اللاعب إلى الاتحاد أو رفض ذلك".

مفاوضات جواو فيليكس

وعن الصفقة المحتمل حدوثها في دوري روشن السعودي، قال رومانو: "جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد من أهم هذه الصفقات".

وأضاف: "فيليكس ينتظر برشلونة، وإذا لم يحدث هذا الأمر سينتقل إلى الدوري السعودي بعد دخول نادٍ سعودي في مفاوضات مع اللاعب لضمه".

وسيرحل فيليكس عن أتلتيكو مدريد هذا الصيف بعد انتهاء إعارته إلى تشيلسي الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي.

دي خيا إلى الدوري السعودي

وانتقل رومانو للحديث عن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، مؤكدا أنه سينضم هذا الصيف إلى الدوري السعودي بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولم يكشف خبير سوق الانتقالات عن وجهة دي خيا في الدوري السعودي، مشيرا إلى أن المزيد من التفاصيل ستتضح في الأيام القليلة المقبلة.

جريزمان كان قريبا من الهلال

وعن مدى صحة الأنباء المتداولة بشأن اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، أكد رومانو أنه كان قريبًا من الانضمام إلى الهلال في وقت سابق.

وقال رومانو: "كانت هناك إمكانية لانتقال جريزمان إلى الهلال منذ أسبوعين، لكن الأمر لم يعد مطروحًا حاليا، وربما في المستقبل ينضم جريزمان إلى أحد الأندية السعودية".