تعليم الرياض تخصص رقما هاتفيا لتقديم الخدمات لأولياء أمور طلاب التربية الخاصة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، تخصيص رقم هاتفي للتواصل وتقديم الخدمات الاستشارية لأولياء أمور طلاب وطالبات التربية الخاصة.

الخدمات الاستشارية تقوم عليها متخصّصات

وأوضحت الإدارة عبر حسابها على منصة "إكس" أن الخدمات الاستشارية تقوم عليها متخصّصات في الخدمات المساندة لأولياء أمور طلاب وطالبات التربية الخاصة لتقديم الاستشارات لبرنامج الخدمات النفسية والسلوكية والنطق والتخاطب في جميع المراحل التعليمية والتدخل المبكر في التربية الخاصة.

#العودة_للدراسة|

خصصت الإدارة العامة لـ #تعليم_الرياض رقماً هاتفياً للتواصل وتقديم الخدمات الاستشارية لأولياء أمور طلاب وطالبات التربية الخاصة.#العالم_ينتظرك pic.twitter.com/fq2BCfH0jo — إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) August 27, 2023

وتشمل الخدمات، وفق "إنفوجراف" نشرته، اليوم، طرق التواصل مع عيوب النطق، واضطرابات التواصل والتأخر اللغوي، وطرق التواصل للطلاب والطالبات زارعي القوقعة وضعاف السمع، والخدمات النفسية والسلوكية والخدمات النفسية والسلوكية لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل، داعية أولياء الأمور للتواصل على الرقم 0546254116 من الساعة 12 إلى الثانية ظهراً.

اقرأ أيضا:

تعليم الرياض: افتتاح 95 مدرسة جديدة تستوعب أكثر من 40 ألف طالب وطالبة