زلزال بقوة 4.1 يضرب بحر إيجة قبالة السواحل الغربية التركية

ضرب زلزال بلغته قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الأحد بحر إيجة قبالة السواحل الغربية التركية.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان لها اليوم الأحد، إن الزلزال وقع في تمام الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

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وأضاف بيان إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن مركز الزلزال يبعد عن قضاء داتشا التابع لولاية موجلا بمسافة 33.46 كيلومترًا، وأن الزلزال وقع على عمق 57.6 كيلومترًا.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

يشار إلى أن بحر إيجة، وهو ممتد من البحر الأبيض المتوسط، يقع بين اليونان من ناحيتي الغرب والشمال، وتركيا من ناحية الشرق، وجزيرة كريت إلى الجنوب ويتصل ببحر مرمرة عن طريق مضيق الدردنيل.