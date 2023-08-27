تحول مفاجئ.. راموس يقترب من الاتحاد

عادت نادي الاتحاد، حامل لقب الدوري السعودي، ليستهدف حسم صفقة تعاقده مع المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

سيرجيو راموس أصبح بلا ناد حاليا بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي 2022-2023.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الاتحاد توصل لاتفاق مبدئي مع نادي بالميراس البرازيلي للتعاقد مع المدافع جوستافو جوميز.

ما آخر أخبار مفاوضات الاتحاد مع سيرجيو راموس؟

لكن حسبما كشفت شبكة قنوات "الكأس" القطرية، فإن إدارة الاتحاد تتجه لإيقاف المفاوضات مع البرازيلي جوستافو جوميز مدافع بالميراس بعد موافقة سيرجيو راموس على الانتقال لصفوف "العميد".

كما أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الاتحاد يقترب حاليا من ضم سيرجيو راموس بعدما تم رفضه في وقت سابق، ما أدى إلى استبعاده من قائمة المفاوضات خلال الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن الساعات الأخيرة شهدت حراكا إيجابيا في المفاوضات للتعاقد مع صاحب الـ37 عاما، مشيرةً نقلا عن مصادر مطلعة إلى أنه بات الخيار الأقرب.

ويرغب الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو في تدعيم الخط الدفاعي للفريق لتعويض غياب مدافعه المصري أحمد حجازي، الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي، لتتزايد الشكوك حول مستقبل اللاعب.

اللاعبون الأجانب في الاتحاد

وبالتالي سيتعين على الاتحاد الاتحاد التفريط في عدد من لاعبيه الأجانب بقائمة الفريق، خاصة أن القائمة تضم حاليا 10 لاعبين أجانب، في الوقت الذي تسمح فيه اللوائح بتسجيل ثمانية فقط.

وتعاقد الاتحاد هذا الصيف مع 4 لاعبين أجانب، وهم البرازيلي فابينيو من ليفربول والبرتغالي جوتا من سلتيك، بجانب الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي في صفقتي انتقال حر بعد نهاية عقدهما مع ريال مدريد وتشيلسي.

كما يملك الاتحاد في قائمته كلا من الثلاثي البرازيلي؛ رومارينيو، إيجور كورنادو، والحارس مارسيلو جروهي، بجانب الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

ويسعى الاتحاد أيضا للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من صفوف ليفربول خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما ذكرت تقارير أنه تقدم بعرض ضخم يزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب، لكن النادي الإنجليزي يرفض التفريط في خدماته.