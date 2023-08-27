روما يقترب من الاتفاق مع تشيلسي لضم لوكاكو

كشفت تقارير صحفية أن نادي روما الإيطالي يقترب من الاتفاق مع تشيلسي الإنجليزي من أجل ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما كشف الصحفي الموثوق جينالوكا دي مارزيو، فإن صفقة روميلو لوكاكو إلى روما على سبيل الإعارة تقترب من الإغلاق، وسيحصل تشيلسي على 4.2 مليون جنيه إسترليني.

ويأمل تشيلسي في إنهاء الصفقة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية يوم الجمعة المقبلة، وطالب لاعبه لوكاكو بتخفيض راتبه خلال الفترة المتبقية من عقده في ستامفورد بريدج، إذ يظل اللاعب الأعلى أجرًا بالفريق.

وخرج المهاجم البلجيكي البالغ من العمر 30 عاما من خطط ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي لموسم 2023-2024 بعد عودته للبلوز عقب انتهاء إعارته لإنتر ميلان الإيطالي.

وكان لوكاكو صرح أمس السبت بأنه سيذهب إلى روما من أجل توقيع عقود انتقاله للفريق الإيطالي.

تلك الصفقة من شأنها أن تشهد عودة لوكاكو للعب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي اشرف على تدريبه عندما كان في صفوف مانشستر يونايتد قبل سنوات.

يُذكر أن تشيلسي كان يأمل في بيع لوكاكو هذا الصيف بعد أن حدد السعر المطلوب للتفريط في خدماته مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، لكن كان عليه أن يفكر في عروض الإعارة مع قرب غلق سوق الانتقالات.