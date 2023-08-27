جولات رقابية على أسواق الإطارات تنتهي بمخالفة 90 منشأة

نفذت جهات حكومية عدة جولات رقابية على أسواق الإطارات، شملت جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من التزام الأسواق بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة المتعلقة بكفاءة الطاقة.

استهدفت الجولات 4657 سوقاً

واستهدفت الجولات 4657 سوقاً، نتج عنها مخالفة 90 منشأة، وتنوعت تلك المخالفات المرصودة على الإطارات ما بين منشأة لا يتوفر لديها الدفع الإلكتروني (مدى)، ومنتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج لا يوجد به تسعيرة.

وشاركت في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

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