ديمبلي يوجه رسالة إلى جمهور باريس سان جيرمان

وجه الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، رسالة إلى جمهور نادي العاصمة الفرنسي.

وخاض ديمبلي، السبت، مباراته الأولى بقميص باريس سان جيرمان على ملعب "حديقة الأمراء" ضد لانس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

ونشر ديمبلي، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورًا له من المباراة، وكتب عليها: "شكرا لكم جميعا على الترحيب الكبير في حديقة الأمراء... أول نجاح لنا معا".

Merci à tous pour le grand accueil au Parc des Princes… Premier succès ensemble, chez nous ! 🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/2tdqRfFuhI — Ousmane Dembélé (@dembouz) August 26, 2023

وكان سان جيرمان حقق الفوز على لانس (3-1)، ليصل بذلك إلى أول انتصار تحت قيادة مدربه الجديد، لويس إنريكي، بعد التعادل في أول جولتين أمام لوريان وتولوز.

وتقدم باريس في المباراة عن طريق ماركو أسينسيو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وعاد مبابي ليضيف الهدف الثاني له والثالث لباريس في الدقيقة (90+1)، فيما سجل مورجان جيلافوجي الهدف الوحيد لفريق لانس بالدقيقة (90+5).