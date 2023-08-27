رئيس عمليات “دوري روشن” يعلق على مشاركة أندية المملكة في “أبطال أوروبا”

كشف الرئيس التنفيذي للعمليات في الدوري السعودي للمحترفين، كارلو نهرا، عن اهتمام أندية المملكة بالمشاركة في مناقشات حول الانضمام إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال نهرا في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، الأحد: "نحاول أن نكون مختلفين، لذا سيتم الترحيب بأي تغيير في الشكل أو تحسينات يمكن إدخالها في الدوري".

وأضاف: "الدوري السعودي للمحترفين لا يزال ملتزمًا بشكل كامل بالمشاركة في دوري أبطال آسيا".

وتابع: "أي محادثات حول انضمام فرق الدوري السعودي إلى دوري أبطال أوروبا، ستكون على الأرجح بين الاتحادين الأوروبي والسعودي لكرة القدم".

وأكمل الرئيس التنفيذي للعمليات في الدوري السعودي: "نقوم بكل ما يلزم لجلب اللاعبين إلى المملكة، وهذا لا يعني أنها ميزانية مفتوحة، لكننا لا يمكن أن نقيّد أنفسنا إذا أردنا جلب بعض أفضل المواهب يجب أن ندفع الأجور التي تسود في السوق لجلبهم".

وأوضح: "ما يحدث في الكرة السعودية يشكل حركة مهمة وكبيرة، ونمواً للدوري السعودي، إنها عملية طويلة الأجل ولا يوجد جدول زمني محدد".

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واختتم: "السياسة السعودية تقوم على رفع قيمة الدوري والأندية، وهو في الواقع جوهر ما نقوم به حتى تصبح أصولًا قابلة للاستثمار".

ويلعب في بطولة دوري أبطال أوروبا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكن يشارك بعض الدول غير الأوروبية، مثل تركيا وكازاخستان.