“سدايا” تتيح التسجيل في 32 معسكرًا لتعلم البرمجة المتطورة

فتحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اليوم الأحد، باب التسجيل في معسكرات (تعلم الآلة ML)، لتدريب أكثر من 800 مختص من أصحاب الخبرة والمهتمين في المجال ومن حديثي التخرج بالتخصصات ذات العلاقة من الكوادر الوطنية عبر 32 معسكرًا ستنفذ عن بُعد في عدد من المراحل.

موعد التسجيل في معسكر تعلم الآلة ml

ويبدأ التسجيل في المرحلة الأولى من المعسكرات ابتداءً من اليوم الأحد 27 أغسطس – 2 سبتمبر 2023، بينما ستبدأ برامج هذه المرحلة في 10 سبتمبر وتستمر مدة ٤ أسابيع بهدف تزويد المتدربين بالمفاهيم الأساسية لتعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، والشبكات العصبية، وتقنيات التحسين، والتعلم العميق، وتأهيلهم للحصول على شهادات احترافية في المجال.

ويُشترط للانضمام إلى هذه المعسكرات أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية ولديه إلمام بلغات البرمجة بشكل عام ولغة البايثون بشكل خاص، ومعرفة جيدة في التعامل مع البيانات والحسابات الرياضية، فضلاً عن إجادة اللغة الإنجليزية.

ودعت سدايا الراغبين في الانضمام إلى هذه المعسكرات التسجيل عبر هذا الرابط.

اقرا أيضا:

وظائف شاغرة بـ الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة