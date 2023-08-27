فان دايك يتعرض للطرد لأول مرة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

تعرض الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، للطرد، خلال مباراة الفريق ضد نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأحد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتقابل ليفربول ونيوكاسل يونايتد على ملعب "سانت جيمس بارك" في ختام الجولة الثالثة من المسابقة.

وعند الدقيقة 28 من زمن المباراة، عرقل فان دايك ألكسندر إيساك، مهاجم نيوكاسل يونايتد على حدود منطقة الجزاء.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجه فان دايك، حيث اعتبر أن المدافع الهولندي منع إيساك من الانفراد بالمرمى، ليكمل ليفربول المباراة بـ10 لاعبين.

وهذه هي البطاقة الحمراء المباشرة الأولى لفان دايك مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى الفريق الأحمر.

كما أنها البطاقة الحمراء الرابعة في مسيرة فان دايك بشكل عام، سواء مع الأندية أو المنتخب الهولندي.

وقبل الهدف بـ3 دقائق فقط، تأخر ليفربول بهدف سجله أنتوني جوردون.