مفتي مصر: المملكة تقوم بدور ريادي في سبيل العناية بكتاب الله وخدمته ونشره

أكد مفتي مصر، الدكتور شوقي علّام، أن المملكة تقوم بدور ريادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، في سبيل العناية بكتاب الله وخدمته ونشره.

أشار إلى أن "هذه البلاد المباركة تقدم دعما وتشجيعا لأبناء المسلمين للإقبال على القرآن الكريم والتنافس على حفظه وتلاوته"، مؤكداً أن "غرس قيم التنافس بين أبناء المسلمين في حفظ كتاب ربهم عمل رشيد ومنقبة لا يوفق لها إلا من أراد الله به خيراً، وهو سمة من سمات قادة المملكة".

ووصف مفتي مصر، مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، بأنّها تجمع إسلامي دولي مبارك يتميز بمشاركات أهل القرآن من شتى الدول لينشر رسالة الإسلام القائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح والسلام، كما يؤكد الرسالة السامية للمملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها الحكيمة في تبنيها لمثل هذه المسابقات والبرامج التي تخدم الشباب وتربطهم بكتاب الله عز وجل.

وأشاد بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لإنجاح فعاليات المسابقة التي أسهمت في تميزها على مدى دوراتها السابقة، وتنوع المشاركات فيها من مختلف أقطار العالم الإسلامي، حتى صارت الجائزة تجمعًا فريدًا لحفظة كتاب الله.

جاء ذلك بمناسبة إقامة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ٤٣ التي تحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وتُنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

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