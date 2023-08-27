حال انتقاله إلى الاتحاد.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

وضعت إدارة ليفربول بديلًا محتملًا حال رحيل المصري محمد صلاح إلى صفوف الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتربط التقارير بقوة بين محمد صلاح والانتقال إلى الاتحاد، تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو.

وذكرت قناة "الرياضية" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أن صلاح سينتقل إلى الاتحاد خلال الأيام القليلة المقبلة بعد العرض الضخم الذي قدمه النادي السعودي، رغم نفي المدرب الألماني يورجن كلوب.

وأضافت أن صلاح سيتوجه مساء اليوم إلى دبي بعد نهاية مباراة فريقه ليفربول مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، من أجل الخضوع للكشف الطبي مع الاتحاد.

وفي حال حدث ذلك، فإن إدارة ليفربول تخطط للتعاقد مع جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، ليكون بديلًا لصلاح، حسب ما ذكرته شبكة "ليفربول إيكو" اليوم.

وأوضحت الشبكة المهتمة بأخبار ليفربول أن جواو فيليكس سيرحل عن أتلتيكو مدريد، بعد توتر علاقته مع الجماهير والمدرب دييجو سيميوني.

من جانب آخر، يدخل برشلونة منافسًا لليفربول على صفقة جواو فيليكس، إذ يريد النادي الكتالوني بدوره تعويض انتقال عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان في وقت سابق من الصيف الجاري.

يذكر أن جواو فيليكس لعب النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف تشيلسي.