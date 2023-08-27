الصين تخفض الرسوم على تداول الأسهم للمرة الأولى منذ 2008

للمرة الأولى منذ عام 2008؛ تخفض الصين رسوم ضريبة الدمغة على تداولات الأسهم، في محاولة كبيرة لاستعادة الثقة في ثاني أكبر سوق للأسهم في العالم.

وقالت وزارة المالية الصينية، في بيان الأحد، إنه سيتم تخفيض الرسوم المفروضة على تداول الأسهم بمقدار النصف من 0.1 بالمئة إلى 0.05 بالمئة، اعتبارا من تداولات يوم الأحد 28 أغسطس الجاري، في خطوة تهدف إلى "تنشيط أسواق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين".

وأكدت لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصات أيضًا، أنه سيتم وضع قيود على وتيرة وحجم إعادة التمويل للشركات التي تبلغ باستمرار عن خسائر مالية والتي انخفضت أسعار أسهمها إلى ما دون مستويات الاكتتاب العام الأولي أو مستويات صافي الأصول، وأضافت أن مطوري العقارات معفون من هذه القاعدة.

تخفيض الرسوم بما يصل إلى النصف

كانت رويترز قد ذكرت الجمعة أن السلطات تخطط لخفض الرسوم بما يصل إلى النصف بعد أن انخفض مؤشر رئيسي للأسهم إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر.

ومن المحتمل أن يؤدي تخفيض الضريبة إلى صعود تلقائي في سوق الأسهم الصينية التي تبلغ قيمتها 9.6 تريليونات دولار، والتي تعتبر حساسة للغاية للتحولات السياسية التي تؤثر على سيولة السوق.

وكانت آخر مرة خفضت فيها الصين رسوم الدمغة في أبريل 2008، حيث خفضتها إلى 0.1 بالمئة لدعم السوق بعد الهبوط، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في العام التالي. وفي العام السابق، في مايو 2007، تم رفع سعر الفائدة إلى 0.3 بالمئة لتهدئة الارتفاع الذي كان يجذب أكثر من 300 ألف مستثمر جديد يوميًا.

وتعهد قادة الصين أواخر الشهر الماضي بتنشيط سوق الأسهم، وهي ثاني أكبر سوق في العالم، والتي كانت تترنح مع تعثر التعافي بعد الجائحة وتفاقم أزمة الديون في سوق العقارات.

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