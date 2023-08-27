تنطلق الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين غدًا الإثنين، بإقامة 4 مباريات.

ومن المقرر أن تقام الجولة الرابعة من المسابقة على مدار يومي غدٍ الإثنين، وبعد غدٍ الثلاثاء.

وكانت الجولة الثالثة اختتمت أول أمس الجمعة، بعدما استمرت ليومين أيضًا.

وحافظ الاتحاد على صدارته جدول ترتيب دوري روشن للجولة الثانية على التوالي، إذ حصد حامل اللقب العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بالفوز في مبارياته الثلاث.

ويتفوق الاتحاد على نظيره وجاره الأهلي، الذي يملك الرصيد ذاته، بفارق الأهداف.

وتشهد الجولة الرابعة من دوري روشن مباريات قوية، لعل أبرزها موقعة الهلال والاتفاق، وصدام النصر والشباب.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن

الإثنين 28 أغسطس

الساعة 06:00 مساءً.. أبها والفيحاء.

الساعة 09:00 مساءً.. الهلال والاتفاق.

الساعة 09:00 مساءً.. الرائد والرياض.

الساعة 09:00 مساءً.. الوحدة والاتحاد.

الثلاثاء 29 أغسطس

الساعة 06:00 مساءً.. ضمك والفتح.

الساعة 06:00 مساءً.. الأخدود والتعاون.

الساعة 09:00 مساءً.. النصر والشباب.

الساعة 09:00 مساءً.. الأهلي والطائي.

الساعة 09:00 مساءً.. الخليج والحزم.

يذكر أن مباريات الجولة الرابعة التسع ستذاع عبر شبكة قنوات SSC، حيث إنها الناقل الحصري لمباريات المسابقة هذا الموسم.