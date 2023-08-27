بعد ارتباطه بالانتقال للاتحاد.. كلوب ينهي الجدل حول مستقبل صلاح

حسم الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، مستقبل المصري محمد صلاح، نجم الفريق، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الاتحاد قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وحقق ليفربول فوزًا مثيرًا على مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 بعدما كان متأخرًا بهدف في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" مساء اليوم الأحد.

وشارك محمد صلاح في المباراة كاملة، وقدم تمريرة حاسمة سجل منها داروين نونيز هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الثاني.

وعقب المباراة، سئل كلوب عن إمكانية رحيل صلاح بعد أن أصبح الجميع يتحدث عن الأمر، فرد المدرب الألماني بقوله "لا، ليس الجميع، أرجوك لا تستخدم صيغة الجمع لأننا في ليفربول لا نتحدث عن الأمر".

وأضاف كلوب، في تصريحاته عبر شبكة "بي إن سبورتس"، "لم يأت أي أحد إلي ليستشيرني عن هذا الأمر من الأساس، لذلك فلا تقل الجميع يتحدث".

وفي تصريحات صحفية أخرى، قال كلوب "قصة انتقال صلاح انتهت، اللاعب مستمر معنا".

وهذه ليست المرة الأولى التي ينفي فيها كلوب إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول هذا الصيف، حيث سبق أن تحدث عن الأمر أول أمس الجمعة في المؤتمر الصحفي قبل مباراة نيوكاسل.

وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أن مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لمحمد صلاح بقميص ليفربول، وأن الدولي المصري سيتوجه إلى دبي مساء اليوم للخضوع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى الاتحاد.