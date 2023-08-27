رسميًا.. روبرتو مانشيني يتولى تدريب منتخب السعودية

أعلن اتحاد الكرة مساء اليوم الأحد عن تولي الإيطالي روبرتو مانشيني رسميًا مهمة تدريب منتخب الأخضر السعودي.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي الأول على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) مقطع فيديو يظهر فيه مانشيني، للإعلان عن توليه مهمة قيادة الأخضر.

وقال مانشيني في نهاية مقطع الفيديو "صنعت التاريخ في أوروبا والآن حان الوقت لصناعة التاريخ مع منتخب السعودية".

ولم يكشف اتحاد الكرة عن مدة العقد الذي وقعه مع مانشيني، لكن صحيفة "الرياضية" أشارت في وقت سابق إلى أن المدرب الإيطالي سيقود الأخضر لمدة 3 أعوام.

ويأتي تعيين مانشيني مدربًا لمنتخب السعودية بعد أن تقدم باستقالته من تدريب منتخب بلاده إيطاليا في وقت سابق من أغسطس الجاري.

وقاد مانشيني منتخب إيطاليا لمدة 5 أعوام، وتوج معه بلقب كأس أمم أوروبا عام 2021.

ومن المقرر أن يصل مانشيني، صاحب الـ58 عامًا، السعودية عصر غدٍ الإثنين.

وتقرر أن يتقدم ياسر المسحل، رئيس اتحاد القدم، مستقبلي مانشيني، في صالة الطيران الخاص، على أن يقود المدرب الإيطالي تدريبات الأخضر ابتداءً من معسكره في أيام الفيفا سبتمبر المقبل.