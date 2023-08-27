حملة بايدن: لن نركز على أزمات ترامب في السباق الانتخابي

قال سيدريك ريتشموند مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إن ترشحه للرئاسة 2024، لن يركز على الأزمات القانونية التي تواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو نجل الرئيس الحالي هانتر بايدن.

وأوضح ريتشموند، في تصريحات لصحيفة "ذا هيل"، أن "الرئيس بايدن منذ البداية قال إنه يريد وزارة عدل مستقلة، ومازال علينا تعديل ذلك؛ لذلك لن نعلق، ولن نركز على المشكلات القانونية التي يواجهها ترامب".

وعند سؤاله عن الجدل المثار حول عُمر بايدن والشكوك حول قدرته على الترشح مجددا، قال: "بينما يواصلون الحديث عن العُمر، سنتحدث عن الأشياء التي يتحدث عنها الأمريكيون والقضايا الملحة، سنواصل الحديث عن حقيقة أنهم لا يتحدثون عن حظر الأسلحة، بينما يحظرون الكتب لكنهم لا يحمون الأطفال في المدارس، حقيقة أن أحداً منهم لم يرفع يده للحديث عن المناخ كقضية حقيقية عندما نرى الحرائق في ماوي، ونرى الأعاصير تضرب كاليفورنيا، ونرى الدمار الذي خلفته حرائق الغابات"، في إشارة إلى الحزب الجمهوري.

ويواجه بايدن، 80 عامًا، تساؤلات حول ما إذا كان قد بلغ عمرًا يجعله غير قادر على الترشح والحكم لمدة 4 سنوات أخرى، خاصة وأنه بالفعل أكبر شخص يتولى منصب الرئيس الأمريكي.