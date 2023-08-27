المنتخب السعودي للمعلوماتية يشارك في الأولمبياد الدولي بهنجاريا

يشارك المنتخب السعودي للمعلوماتية للمرة الرابعة في فعاليات الدورة الـ35 للأولمبياد الدولي للمعلوماتية "IOI".

ويتوجَّه المنتخب السعودي للمعلوماتية، للمشاركة في الفعاليات التي ستقام في جمهورية هنجاريا، خلال المدة من 28 أغسطس حتى 4 سبتمبر المقبل.

ويمثل المملكة في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية فريق مكون من أربعة طلاب، هم:

أديب الشهري، الصف الثاني الثانوي من تعليم الشرقية، متوجاً رحلة تدريب بلغت 1884 ساعة تدريبية في "موهبة".

الطالب حميد الهذلي، الصف الثاني الثانوي من تعليم الشرقية، مكللاً رحلة تدريب بلغت 3044 ساعة.

الطالب عيسى الموسى، الصف الثاني الثانوي من تعليم الأحساء، الذي تلقى 1084 ساعة تدريبية.

الطالبة جوري الجهني، الصف الثالث الثانوي من تعليم المدينة المنورة، التي تلقت 1942 ساعة تدريبية.

ورُشح الفريق السعودي المشارك من خلال مجموعة من المسابقات البرمجية التنافسية على نسق المسابقة الدولية للمعلوماتية "IOI"، لاختيار الطلاب المتميزين، إلى جانب النظر لنتائج الطلاب في المسابقات الإقليمية.

وخضع فريق المملكة المشارك في أولمبياد المعلوماتية لتدريب مكثف، تحت إشراف متخصصين في المجال المعلوماتي، على مدار 5 سنوات، منذ التحاق أعضائه ببرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، تخصص المعلوماتية منذ عام 2018- 2019م.

برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية

وتأتي مشاركة المملكة في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية وغيرها من المسابقات الدولية بشراكة استراتيجية بين وزارة التعليم وموهبة، تمتد لأكثر من عقدين؛ لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين، إذْ تُمَثِّلُ نموذجاً رائداً للتعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الربحية؛ لتحقيق منجزات عالمية من خلال الاستثمار في أبناء وبنات الوطن.

كما تأتي ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، التي تقام بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، ويعدّ واحداً من 20 مبادرة مختلفة من مناهج متقدمة، وبرامج إثرائية في مجالات العلوم والهندسة والصحة، تقدمها "موهبة" للطلبة الموهوبين سنوياً،في رحلة يمرون خلالها بعدة مراحل، تستكشف ميولهم وتعززها، وتمكِّنهم وتستثمر فيهم مع شركائها المحليين والدوليين.

يذكر أن الأولمبياد الدولي للمعلوماتية أكبر مسابقة دولية سنوية في مجال المعلوماتية والأعرق في العالم، وتستهدف الطلاب دون سن العشرين، وهي مسابقة برمجة تنافسية لطلاب المدارس من المرحلة الثانوية.

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