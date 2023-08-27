“الانضباط” ترفض احتجاج الهلال بشأن طرد سافيتش

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة مساء اليوم الأحد، رفض احتجاج الهلال على طرد الصربي سيرجي سافيتش، لاعب الفريق، في مباراة الرائد، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين.

وتعرض سافيتش للطرد بعد مشادة مع عمر جونزاليس، لاعب الرائد، خلال المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي، وانتهت بفوز "الزعيم" بنتيجة 4-0.

ومن المقرر أن يغيب سافيتش عن الهلال للإيقاف في مباراة الاتفاق المقرر إقامتها مساء غدٍ الإثنين ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

وتقدم الهلال باحتجاج إلى اتحاد الكرة بهدف إلغاء البطاقة الحمراء، وبالتالي مشاركة اللاعب الصربي في مباراة الاتفاق.

لكن لجنة الانضباط والأخلاق رفضت الاحتجاج، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة اليوم.

وطبقًا لمنطوق القرار، تم قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية، ورفضه موضوعيًا.

وأشارت اللجنة إلى أنه من حق الهلال الاستئناف على قرار رفض الاحتجاج وفقًا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.

تغريم النصر

وفي سياق متصل، غرّمت اللجنة نادي النصر 50 ألف ريال، بعد دخول أمين بخاري وعلي الحسن ثنائي الفريق، إلى غرف تبديل الملابس الخاصة بنادي النصر، خلال مواجهة الفتح، وهما غير مسجلين في قائمة الفريق، وفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

وفي قرار آخر غرمت اللجنة نادي النصر مبلغ 15 ألف ريال عقوبة على تأخر لاعبي فريقه الأول في الدخول إلى أرضية الملعب خلال مواجهة الفتح، التي مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز "العالمي" بخماسية نظيفة.

وألزمت اللجنة، نادي الحزم غرامة 10 آلاف ريال بعد تأخر إداري نادي الحزم في تسليم قائمة مباراة الفريق أمام الفيحاء، وذلك وفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.