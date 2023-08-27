الاتحاد والأهلي يسعيان للحفاظ على “العلامة الكاملة” في رابع جولات الدوري

يسعى الاتحاد والأهلي لمواصلة سلسلة انتصاراتهما في دوري روشن للمحترفين قبل انطلاق الجولة الرابعة من المسابقة، بينما يبحث النصر عن استكمال رحلة تعويض البداية المخيبة.

بالنسبة للنصر فبعد خسارته أول مبارتين له في المسابقة، انتفض عندما حقق فوزاً كبيراً على الفتح بخماسية في الأحساء في الجولة الفائتة، بينها ثلاثة لقائده رونالدو، وثنائية للسنغالي ساديو مانيه القادم هذا الصيف من بايرن ميونيخ الألماني.

وجاء فوز النصر الكبير بالرغم من افتقاد الفريق لخدمات مهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا، والعاجي سيكو فوفانا، والمدافعين علي لاجامي وعبدالله مادو بداعي الإصابة، وهو ذات الحال الذي سيستمر في هذه الجولة، إلى جانب عدم تأكد جاهزية الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس الغائب منذ بداية الدوري للإصابة.

ومع ذلك مازال الفريق العاصمي يمتلك أسماء كبيرة في جميع الخطوط من شأنها تعويض هذه الغيابات بجدارة، بقيادة رونالدو - أفضل لاعب في العالم خمس مرات -، ومواطنه أوتافيو، والسينغالي مانيه، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والمدافع الإسباني إيميرك لابورت القادم الجديد من مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

في المقابل، يمر فريق الشباب - رابع الموسم الماضي - والذي يعوّل عشّاقه على نجمه الأرجنتيني إيفر بانيغا، بظروف صعبة على المستوى الإداري انعكست سلباً على المستوى الفني للفريق بتراجع نتائجه عن المأمول، إذ لم يحقق أي فوز حتى الآن، ولم يبرم سوى صفقتين أجنبيتين، تمثلت في لاعب المحور الكولومبي غوستافو كويّار والمهاجم السنغالي حبيب ديالو.

من جانبه سيكون فريق الاتحاد على موعد مع مواجهة صعبة قد تمكنه في حال الفوز بها من الابتعاد موقتاً بالصدارة التي يتشاركها مع جاره فريق الأهلي بثلاثة انتصارات كاملة، وذلك عندما يصطدم الاثنان بفريق الوحدة سادس الترتيب، خصوصاً مع المستويات المتميزة التي يقدمها الوحداويون في الجولات الثلاث الماضية، الأمر الذي يجعل عشاق كرة القدم على موعدٍ مع مواجهة مثيرة وتحظى بندّية كبيرة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة.

وحول هذه المواجهة فالوحدة يعتمد على أربعة أجانب، أبرزهم المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، في ظل غياب حارسه المغربي منير المحمدي، والمدافع الكوستاريكي أوسكار دوارتي بسبب الإصابة، وعدم إكمال بقية الاستقطابات.

في المقابل، الاتحاد الذي ضرب بقوة مسجلاً 3 انتصارات دون تلقي أي هدف، ويطمح في مواصلة نتائجه المميزة، قبل التفرغ لمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال الجمعة المقبل، وذلك عائد إلى مجموعة الأسماء القوية التي يضمها الاتحاد، في مقدمتهم الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه نغولو كانتي، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي يتربع على صدارة الهدافين.

من جهةٍ أخرى ذات صلة بأهم مواجهات هذه الجولة ففريق الهلال بدوره ثالث الترتيب سيبحث عن فوز جديد عندما يستقبل الاتفاق الذي يتشارك معه بسبع نقاط، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، برغم التعثر الهلالي أمام الفيحاء في ثاني جولات الدوري، إلا أنه يسير بصورة جيدة على مستوى الأداء، فقد تمكّن من تجاوز الرائد في مباراته الأخيرة برباعية نظيفة.

ويفتقد الهلال جهود لاعبه الجديد ونجم الهجوم البرازيلي نيمار لعدم الجاهزية، ولاعب الوسط الصربي سافيتش بسبب الإيقاف، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي المصاب، لكنه يمتلك ترسانة من النجوم يتقدمهم مهاجمه الصربي الكسندر ميتروفيتش الذي سجل أول أهدافه في ظهوره الأول، والبرتغالي روبن نيفيز، والبرازيلي مالكوم فيليبي، والحارس المغربي ياسين بونو، إلى جانب اللاعبين المحليين المتميزين ياسر الشهراني ومحمد كنو وسالم الدوسري والبقية.

وعلى صعيد الفريق الاتفاقي فبعد البداية القوية له بقيادة الإنجليزي الدولي جوردان هندرسون، وحصوله على العلامة الكاملة في أول جولتين، إلا أن تشكيلة مدرب الفريق الإنجليزي ستيفن جيرارد، سقطت في فخ التعادل أمام الخليج، ولكن تظل آمال جماهير الفريق كبيرة وتنتظر أن يسجل فريقها موسماً أكثر تميزاً وحضوراً من المواسم الفائتة، التي لم يكن الاتفق من الفرق المنافسة على اللقب أو حتى المراكز المتقدمة في سلم الترتيب.

ويبحث الأهلي العائد إلى دوري الأضواء، وهو يسير بخطى ثابتة وهادئة، عن فوز جديد عندما يستقبل الطائي الثاني عشر الثلاثاء، لاسيما بعد أن أعلن السبت عن صفقة عالمية لافتة بالتعاقد مع لاعب خط وسط سلتا فيغو الإسباني غابري فيغا البالغ 21 عاماً فقط، بعقدٍ يمتد حتى 2026.

ويضمّ الأهلي، وصيف الترتيب بفارق الأهداف عن المتصدر الاتحاد، الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو والفرنسي آلان سان ماكسيمان والعاجي فرانك كيسييه والحارس السنغالي إدوار ميندي والتركي ميريح دميرال والبرازيلي روجر ايبانيز.

يذكر أن هذه الجولة من "دوري روشن" ستلعب في يومين، إذ ستنطلق الإثنين بلقاء فريقي أبها والفيحاء في أبها، يليه مباراة بين فريقي الرائد والرياض في بريدة، بجانب المواجهتين المرتقبة بين الوحدة والاتحاد في مكة المكرمة، والهلال مع الاتفاق في الرياض، على أن تستكمل باقي اللقاءات الثلاثاء، حيث سيستقبل الأخدود في أحدها التعاون بنجران، والفتح سيحل ضيفاً على ضمك في خميس مشيط، ويرتحل الحزم من الرس للدمام لملاقاة الخليج، فيما سيقام لقاء الأهلي والطائي في جدة، وأخيراً يحتضن ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض مواجهة النصر والشباب.