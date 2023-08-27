أكثر من مليون ونصف رحلة خلال الفترة التجريبية لـ”حافلات مكة”

حقق مشروع حافلات مكة أثناء الفترة التشغيلية التجريبية له، أكثر من مليون ونصف المليون رحلة.

وذكرت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة، في تقرير لها الأحد، أن تمركز حافلات مكة بعدد ٤٠٠ حافلة في المواقع الرئيسة سدّت فجوة الازدحام المروري وأسهمت في سهولة الوصول للمناطق الرئيسة التعليمية والترفيهية والمواقع التاريخية، والمنطقة المركزية لبيت الله الحرام.

الجدير بالذكر أن عدد المحطات ٤٣٥ ومنها عدد ٤ محطات مركزيَّة، و٢٥ محطة مطورة تتضمّن إطارًا ذا جودة حياةٍ أفضل.

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