أخضر الدراجات يتوج بذهبية كأس آسيا للمضمار 2023

توج شباب المنتخب السعودي للدراجات بالميدالية الذهبية في بطولة كأس آسيا للمضمار 2023، التي تستضيفها مدينة سوفانبوري التايلندية خلال الفترة من 27 - 30 أغسطس 2023، بمشاركة 14 منتخباً آسيوياً.

وجاءت ذهبية الأخضر عن طريق منتخب الشباب الذي يمثله جهاد الحسن، وفارس المضحي، وعبدالله العيسى، وعبدالرحمن أزيبي، وسلمان السالم، في سباق المطاردة الفرقية، التي حقق فضيتها منتخب هونج كونج، والبرونزية لمنتخب تايلند.

فيما حقق منتخب السيدات برونزية سباق السرعة الفرقية عن طريق اللاعبات دانية سمباوة، منيرة الدريويش، مروج فلمبان، وإضافة اللاعبة دانية سمباوة برونزية سباق السكراتش.

يذكر أن أخضر السيدات حقق السبت 4 ميداليات فضيتين وبرونزيتين في افتتاح مشوار الأخضر في كأس آسيا، حيث جاءت الميداليتان عن طريق اللاعبة دانية سمباوة في سباقي الإقصاء والمطاردة الفرقية، والبرونزية الأولى عن طريق اللاعبة مروج فلمبان في سباق الإقصاء، والبرونزية الثانية اللاعبة منيرة الدريوش في سباق المطاردة الفرقية.