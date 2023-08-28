الهلال يواجه الاتفاق.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين إقامة مباريات عدة سواء في دوري روشن للمحترفين، أو دوري يلو، أو حتى الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتنطلق اليوم الجولة الرابعة من دوري روشن بإقامة 4 مباريات، بينما تختتم الجولة الثالثة من دوري يلو بلعب 3 مباريات.

ويُسدل الستار اليوم على الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، فيما تنتهي ثاني جولات الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

دوري روشن

الساعة 06:00 مساءً.. أبها والفيحاء.. عبر قناة SSC EXTRA 1.

الساعة 09:00 مساءً.. الهلال والاتفاق.. عبر قناتي SSC 1، وSSC 5.

الساعة 09:00 مساءً.. الرائد والرياض.. عبر قناة SSC EXTRA 2.

الساعة 09:00 مساءً.. الوحدة والاتحاد.. عبر قناة SSC EXTRA 1.

دوري يلو

الساعة 07:20 مساءً.. العروبة والعين.. عبر شبكة قنوات الرياضية.

الساعة 07:20 مساءً.. الجبلين والعربي.. عبر شبكة قنوات الرياضية.

الساعة 08:40 مساءً.. البكيرية والخلود.. عبر شبكة قنوات الرياضية.

الدوري الإسباني

الساعة 10:30 مساءً.. رايو فاليكانو وأتلتيكو مدريد.. عبر قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي

الساعة 09:45 مساءً.. كالياري وإنتر ميلان.. عبر قناة AD SPORTS Premium 1.