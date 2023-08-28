مصر تدرس التقدم بطلب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أنها تدرس التقدم بملف لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

وذكرت الجنة الأولمبية المصرية في بيان أن المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة، استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، في اجتماع تم خلاله مناقشة العديد من الملفات المهمة الخاصة بالرياضة في الفترة الحالية.

وشهد الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، مناقشة ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 واستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 والخطوات القادمة من أجل تقديم الملفات الرسمية وأيضًا مشاركة مصر في دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2024 ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

كما ناقش الاجتماع العديد من الأمور الخاصة بمشاركات مصر في البطولات الحالية سواء على مستوى البطولات الجماعية أو بطولات الاتحادات وكيفية توفير الدعم المناسب.

وعقب الاجتماع الثلاثي اجتمع الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفى مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لمناقشة العديد من الأمور واحتياجات الاتحادات في الفترة القادمة ومشاركات مصر الخارجية.

من جانبه، وجه حطب، الشكر لصبحي ومصطفى على الجلسة المثمرة، التي تم خلالها مناقشة العديد من الملفات المهمة خلال الفترة الحالية والتي تهم الرياضة المصرية والمشاركات المختلفة.

وأضاف حطب أن الهدف الأساسي هو مصلحة الرياضة المصرية والتعاون المثمر بين جميع الجهات من أجل توفير كافة الإمكانيات والقدرات لإنجاح الرياضة المصرية.