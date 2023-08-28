مطار حلب يخرج عن الخدمة جراء قصف من طيران الاحتلال الإسرائيلي

خرج مطار حلب الدولي الواقع شمالي سوريا عن الخدمة جراء استهدافه من قبل طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، وذلك للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

وقال مصدر عسكري بوزارة الدفاع السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية اليوم، إنه في "حوالي الساعة 4:30 من فجر هذا اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفًا مطار حلب الدولي، وأدى العدوان إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة".

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وقال سكان في مدينة حلب إنهم "سمعوا صوت دوي انفجار في جنوب شرق مدينة حلب دون معرفتهم مكان حدوثه".

ويعتبر القصف الاسرائيلي الأخير هو الرابع والعشرين خلال العام الجاري وهو الثاني في أقل من أسبوع، حيث شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات الثلاثاء الماضي على مواقع جنوب العاصمة دمشق.

وشن طيران الاحتلال الاسرائيلي مئات الغارات على الأراضي السورية منذ اندلاع الأزمة السورية منتصف مارس عام 2011 طال أغلبها مناطق محيط العاصمة السورية دمشق وراح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من مدنيين وعسكريين.