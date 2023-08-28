رومارينيو أساسيًا.. تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الوحدة

يدفع البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد، بالبرازيلي رومارينيو ضمن التشكيل الأساسي الذي ينوي إشراكه في مباراة الوحدة مساء اليوم الإثنين ضمن دوري روشن للمحترفين.

الاتحاد يحل ضيفًا على الوحدة بملعب "مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية" عند الساعة 09:00 مساءً في رابع جولات المسابقة.

ويستهدف الاتحاد مواصلة انتصاراته، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز في أول 3 مباريات بالدوري على حساب كل من الرائد، والطائي، والرياض على الترتيب.

ويتصدر فريق النمور جدول ترتيب دوري روشن قبل بداية الجولة الرابعة برصيد 9 نقاط، متفوقًا على جاره الأهلي، بفارق الأهداف.

أما الوحدة فيأتي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، من انتصاريه على الشباب والطائي، علمًا بأنه كان خسر على يد الرياض في الجولة الافتتاحية.

ومن المتوقع أن يشرك سانتو رومارينيو في التشكيل الأساسي رغم التقارير الصحفية التي تتحدث عن رحيل اللاعب البرازيلي قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تسجيل المدافع الأجنبي الجديد الذي سيتعاقد معه النادي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستمر غياب البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" عن الاتحاد، بعدما خرج من حسابات سانتو في المباريات الماضية.

في المقابل، تتواصل الشراكة الهجومية الناجحة بين كريم بنزيما، وعبدالرزاق حمدالله، علمًا بأن المهاجم المغربي يعتلي صدارة قائمة هدّافي المسابقة برصيد 4 أهداف.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الوحدة

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مدالله العليان – عمر هوساوي - أحمد شراحيلي – زكريا هوساوي.

خط الوسط: رومارينيو - فابينيو - نجولو كانتي - إيجور كورنادو.

خط الهجوم: كريم بنزيما - عبدالرزاق حمدلله.