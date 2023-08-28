رئيس سيشل يدعم استضافة الرياض معرض “إكسبو 2030”

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شفهية، للرئيس وافيل رامكالا، رئيس جمهورية سيشل، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

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ونقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال الرئيس رامكالا له، بالمقر الرئاسي، في العاصمة فيكتوريا، اليوم.

وأكد رئيس سيشل خلال الاستقبال دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام.