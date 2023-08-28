الأمن الغذائي: صرف مستحقات الدفعة الـ14 لمزارعي القمح

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشر لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

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وبينت أنه بلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 103,864,624 ريالاً، وذلك لكمية 57,305 أطنان، لـ 131 مزارعاً. تتضمن 12 مزارعاً من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 1,503,493,460 ريالاً، وذلك لكمية 847,322 طناً، لـ 2489 مزارعاً.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، حيث بلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 1,053,656 طناً، لـ 3102 مزارعاً.