ميتروفيتش يقود الهجوم.. تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الاتفاق

استقر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الاتفاق مساء اليوم الإثنين في دوري روشن للمحترفين.

ويستقبل الهلال نظيره الاتفاق على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" عند الساعة 09:00 مساءً في إحدى أقوى مواجهات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 7 نقاط بعد نهاية الجولة الثالثة من انتصارين على أبها والرائد، وتعادل مع الفيحاء.

أما الاتفاق فيأتي في المركز الرابع بنفس الرصيد، لكنه يتخلف بفارق الأهداف فقط، بعد أن هزم النصر والحزم، وتعادل مع الخليج.

ومن المتوقع أن يواصل ألكسندر متروفيتش، مهاجم الهلال الجديد، مشاركته مع الفريق بشكل أساسي، بعد أن لعب مباراة الرائد الأخيرة، وسجل هدفًا في الفوز برباعية نظيفة.

ولن يغامر جيسوس بإشراك السنغالي كاليدو كوليبالي، الذي تعافى في الساعات الأخيرة من الإصابة التي لحقت به وكان من المقرر أن يغيب لفترة أطول.

وشارك كوليبالي في المران الذي أقيم مساء أمس الأحد، استعدادًا للمباراة.

ويغيب سيرجي سافيتش، لاعب الهلال، عن مباراة اليوم ضد الاتفاق، بسبب الإيقاف، بعد طرده أمام الرائد.

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الاتفاق

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي البليهي، ياسر الشهري.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، ميشيل ديلجادو، مالكوم، سالم الدوسري.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.