الكشف عن سبب وفاة بطلة السباحة الأميركية جيمي كايل

كشفت الشرطة الأميركية، بعد تحقيق استمر لعدة أشهر، سبب وفاة بطلة السباحة السابقة جيمي كايل.

توفيت جيمي كايل، فبراير الماضي، وهي تبلغ من العمر 42 عامًا، في جزر العذراء الأميركية.

لكن سبب وفاة كايل ظل غامضًا، بعدما جرى العثور عليها ملقاة على أرضية المنزل، الذي كانت تتقاسمه مع صديقها.

ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية بيان إدارة شرطة جزر العذراء، السبت، قالت فيه إن كايل "توفيت بسبب تسمم الفنتانيل مع انتقال بعض محتويات معدتها إلى رئتيها".

واستشهد رجال الشرطة بتقرير تشريح الجثة الصادر يوم 22 أغسطس عن الفاحص الطبي في جزر العذراء

وأوضحت الشرطة في بيانها، أن صديق كايل عثر عليها ميتة على أرضية منزلهما يوم 21 فبراير، بعد عودته من حانة في حدود منتصف الليل.

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وكانت كايل قد فازت بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر في بطولة بان باسيفيك عام 1997.

كما حصلت على الميدالية الفضية في سباق 800 متر حرة، ضمن الفريق الوطني الأميركي، خلال كأس العالم للسباحة 1998-1999 في البرازيل.