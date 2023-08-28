إجلاء 11 عائلة إثر اندلاع حرائق غربي تونس

أخلت قوات الحماية المدنية التونسية اليوم الاثنين، 11 عائلة إثر اندلاع حرائق في قرية العبايدية بولاية جندوبة ليل الأحد.

وقامت السلطات التونسية بإخلاء المنازل من السكان والمواشي وقوارير الغاز خوفًا من اندلاع حرائق أكبر وإلحاق أضرار أكبر بالمنازل.

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واندلعت أمس الأحد ثلاثة حرائق متزامنة في مناطق فرنانة وعيد دراهم وبسالم بولاية جندوبة التي تضم مناطق شاسعة من مرتفعات وغابات، وسط درجات حرارة فاقت 40 درجة.

وأعلنت قوات الحماية المدنية، في وقت متأخر من أمس الأحد، أن الرياح القوية أدلت إلى توسع ألسنة اللهب في المنطقة، مشيرة إلى أن الجهود جارية للخروج من الكارثة باخف التكاليف.

وتعد جندوبة الولاية غربي تونس الأكثر تضررًا من موجة الحرائق التي اجتاحت تونس هذا العام في ظل درجات حرارة قياسية شهدتها البلاد في يوليو الماضي تجاوزت الـ 50 درجة.