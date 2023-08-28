قبل قيادة الأخضر السعودي.. ماذا قدم مانشيني مع إيطاليا؟

يتولى روبرتو مانشيني مهمة تدريب منتخب السعودية خلال الفترة المقبلة، بعدما حقق نتائج مميزة مع منتخب بلاده إيطاليا.

أعلن اتحاد الكرة مساء أمس الأحد عن تولي روبرتو مانشيني، صاحب الـ58 عامًا، رسميًا مهمة تدريب منتخب الأخضر السعودي.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي الأول على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) مقطع فيديو يظهر فيه مانشيني، للإعلان عن توليه مهمة قيادة الأخضر.

وقال مانشيني في نهاية مقطع الفيديو "صنعت التاريخ في أوروبا والآن حان الوقت لصناعة التاريخ مع منتخب السعودية".

ومن المقرر أن يصل مانشيني إلى السعودية مساء اليوم الإثنين، لتوقيع العقود، وعقد مؤتمر صحفي من أجل تقديمه إلى وسائل الإعلام.

وسيخلف مانشيني الفرنسي هيرفي رينارد، الذي رحل عن تدريب المنتخب لقيادة منتخب فرنسا للسيدات مارس الماضي.

ويأتي تعيين مانشيني مدربًا لمنتخب السعودية بعد أن تقدم باستقالته من تدريب منتخب بلاده إيطاليا في وقت سابق من أغسطس الجاري.

ويبدأ مانشيني مهمته مع الأخضر السعودي بمعسكر سبتمبر المقبل، والذي يتضمن مباراتين وديتين ضد كوريا الجنوبية وكوستاريكا في نيوكاسل.

ماذا قدم مانشيني مع إيطاليا؟

وتولى مانشيني مهمة منتخب إيطاليا لمدة 5 أعوام، منذ مايو 2018 وحتى أغسطس الجاري.

وحقق المدرب الإيطالي إنجازًا مع منتخب الآتزوري بقيادته للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا 2020 التي أقيمت عام 2021.

وقاد مانشيني منتخب إيطاليا في 61 مباراة دولية في كل البطولات والمناسبات، سواء الرسمية أو الودية، تمكن خلالها من الفوز في 39، والتعادل في 13، والخسارة 9 مرات.

وسجل منتخب إيطاليا تحت قيادته 130 هدفًا في شباك الخصوم، بينما استقبلت شباك الفريق الأوروبي 49 هدفًا.

والمفارقة أن أول مباراة لمانشيني على رأس القيادة الفنية للمنتخب الإيطالي جاءت أمام السعودية في ودية مايو 2018، التي انتهت لمصلحة الطليان بنتيجة 2-1.

بينما جاءت آخر مباراة للمدرب في قيادة المنتخب الإيطالي أمام نظيره الهولندي في مباراة تحديد المركز الثالث بدوري الأمم الأوروبية في نسختها الأخيرة، علمًا بأن الآتزوري حسم المباراة بنتيجة 3-2.