الاتحاد يرفض الاستسلام ويقدم عرضًا جديدًا لضم صلاح

يرفض الاتحاد الاستسلام في صفقة ضم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، رغم رفض النادي الإنجليزي التفريط في خدمات هدّافه حتى الآن.

وذكرت شبكة CBSالأمريكية أن الاتحاد قرر تجهيز عرض جديد لضم صلاح من ليفربول قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

تفاصيل عرض الاتحاد الجديد لضم صلاح

وأوضحت الشبكة أن الاتحاد يجهز عرضًا جديدًا بقيمة 150 مليون يورو لتقديمه إلى ليفربول خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحسب الشبكة ذاتها، فإن عرض الاتحاد يشمل 100 مليون يورو يحصل عليها ليفربول مباشرة عند توقيع العقود، فضلًا عن 50 مليون يورو أخرى مرتبطة بأداء ونتائج محمد صلاح مع الفريق السعودي.

لكن الشبكة شددت على أن الشروط التي سيضعها الاتحاد في العقد تجعل من الصعب حصول ليفربول على مبلغ الـ50 مليون يورو كاملًا.

ويعتبر صلاح هو أهم صفقة بالنسبة للاتحاد خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد أن حسم النادي 4 صفقات للاعبين أجانب هم كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وفابينيو، وجواو فيليبي "جوتا".

ليفربول صامد حتى الآن

كان يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أغلق الباب أمام رحيل محمد صلاح، نجم الفريق، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الاتحاد.

وحقق ليفربول فوزًا مثيرًا على مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 مساء أمس الأحد بعدما كان متأخرًا بهدف في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وشارك محمد صلاح في المباراة كاملة، وقدم تمريرة حاسمة سجل منها داروين نونيز هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الثاني.

وعقب المباراة، سئل كلوب عن إمكانية رحيل صلاح بعد أن أصبح الجميع يتحدث عن الأمر، فرد المدرب الألماني بقوله "لا، ليس الجميع، أرجوك لا تستخدم صيغة الجمع لأننا في ليفربول لا نتحدث عن الأمر".

وأضاف كلوب، في تصريحاته عبر شبكة "بي إن سبورتس"، "لم يأت أي أحد إلي ليستشيرني عن هذا الأمر من الأساس، لذلك فلا تقل الجميع يتحدث".

وفي تصريحات صحفية أخرى، قال كلوب "قصة انتقال صلاح انتهت، اللاعب مستمر معنا".

وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أن مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لمحمد صلاح بقميص ليفربول، وأن الدولي المصري سيتوجه إلى دبي مساء الأحد للخضوع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى الاتحاد.