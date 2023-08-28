“الموارد البشرية”: تنظيم ملتقى التحول الرقمي في عدد من مناطق المملكة

تُنظّم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ملتقى التحول الرقمي، في عددٍ من مناطق المملكة، للتعريف بالتحول الرقمي في الوزارة واستعراض أبرز إنجازات الوزارة الرقمية في القطاعات التي تشرف عليها وهي: العمل، والتنمية الاجتماعية، والخدمة المدنية، والخدمات المشتركة، بمشاركة هيئة الحكومة الرقمية، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تطوير منطقة عسير، بالإضافة إلى عدة جهات حكومية وخاصة.

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ويستهدف الملتقى زيارة عددٍ من المناطق وهي: عسير، والحدود الشمالية، والقصيم، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، حيث تسعى الوزارة إلى التوعية بأهمية التحول الرقمي، وتعزيز وإثراء التجربة الرقمية في المملكة، وإبراز الجهود لأعمال الوزارة الرقمية ومُنجزاتها، كما سيتضمن ورش عمل متنوعة وجلسات حوارية؛ لمناقشة استراتيجية التحول الرقمي في المملكة.

من جهته صرّح وكيل التحول الرقمي المهندس فيصل بن أحمد باخشوين، أن الوزارة تستهدف عبر ملتقى التحول الرقمي استعراض مستقبل التحول الرقمي وتسارعه في المملكة، وتمكين المجتمع الرقمي في الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، من الالتقاء والتواصل وتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات التقنية الحديثة، واستعراض تجارب الوزارة الرقمية والمستهدفات الاستراتيجية الرقمية القادمة لها، موضحًا أن انطلاقة الملتقى ستكون في منطقة عسير يوم الخميس المقبل، يليها بقية المناطق.

يذكر أن الوزارة تسعى من خلال ملتقى التحول الرقمي إلى استعراض رحلة التحول الرقمي التي تهدف إلى تسهيل وتسريع الإجراءات للمستفيدين، عبر رقمنة الخدمات للوصول إلى إثراء التجربة الرقمية في المملكة.