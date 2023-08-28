ماكرون: لن نعترف بانقلاب النيجر وندعم الرئيس بازوم والسفير الفرنسي باق نيامي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين أن بلاده ستواصل سياستها الحازمة بعدم الاعتراف بالانقلابيين في النيجر ودعم الرئيس المحتجز محمد بازوم، ووصف قرار بازوم عدم الاستقالة بـ"الشجاع".

وقال ماكرون خلال كلمة أمام دبلوماسيين في باريس إن سفير بلاده لدى النيجر سيظل هناك رغم ضغوط قادة الانقلاب.

اقرأ أيضًا: إقالة وزيرة الخارجية الليبية وسط أنباء عن مغادرتها البلاد

وأضاف ماكرون، إن وجود بلاده في أفريقيا لا يتعلق فقط بالتهديد الإرهابي، وأن الحل العسكري لا ينبغي أن يحل محل السياسي، متابعًا أنه لو لم تتدخل باريس عسكريًا في أفريقيا لما كانت النيجر ومالي وبوركينا فاسو موجودة اليوم بحدودها المعروفة.

وأشار إلى أن المشكلة في النيجر الآن هي الانقلابيون، مضيفًا: "نحن سنواصل سياستنا الحازمة بشأن النيجر، وهي عدم الاعتراف بالانقلابيين ودعم بازوم".