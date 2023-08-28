19 منتخبًا تمثل المملكة في دورة الألعاب الآسيوية بهوانغتشو الصينية

تشارك المملكة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 (هوانغتشو 2022) التي تستضيفها مدينة هوانغتشو الصينية بداية من 23 سبتمبر وحتى الثامن من أكتوبر 2023 بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي ورياضية يمثلون 45 دولة آسيوية.

ويمثل المملكة 193 رياضيًا ورياضية، يشاركون في 19 لعبة، وهي: كرة القدم، وكرة السلة 5×5، وكرة اليد، وألعاب القوى، والفروسية، والسهام، والمبارزة، والرماية، والتجديف، والمصارعة، والملاكمة، والتايكوندو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكوراش، وكرة الطاولة، والتنس، والجولف، والرياضات الإلكترونية, إذ تتواصل التحصيرات لمنتخبات الأخضر للمشاركة الآسيوية، من خلال معسكرات داخلية وخارجية.

يذكر أن المملكة حققت ما مجموعة 61 ميدالية (25 ذهبية, 13 فضية, 23 فضية ) طوال مشاركاتها في الألعاب الآسيوية منذ دورة بانكوك 1978م، حيث حققت ميدالية برونزية وحيدة في نيودلهي 1982م، وفضية وحيدة في سيئول 1986م، وبرونزية واحدة في بكين 1990م، وتسع ميداليات في هيروشيما 1994م (1 ذهبية، 3 فضيات، 5 برونزيات)، ومثلها في بوسان 2002م ( 7 ذهبيات، 1 فضية، 1 برونزية)، و14 ميدالية في الدوحة 2006م (8 ذهبيات، 6 برونزيات)، و13 ميدالية في غوانزو 2010م (5 ذهبيات، 3 فضيات، 5 برونزيات)، وسبع ميداليات في إنشون 2014م (3 ذهبيات، 3 فضيات، 1 برونزية)، وست ميداليات في جاكرتا 2018م (ذهبية، فضيتان، 3 برونزيات).