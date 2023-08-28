هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطلق حملة “اعتناء”

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بمقر الرئاسة العامة، حملة "اعتناء" التي تستهدف الإسهام في البناء الفكري السليم وتحصين النشء من الأفكار الضالة.

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أوضح السند، أن إطلاق الحملة يأتي ضمن عمل الرئاسة التوعوي بإطلاق الحملات التوعوية النوعية حسب اختصاصاتها ومهامها، وما دأبت عليه من إيضاح الواجب الشرعي تجاه الدين وولاة الأمر والوطن.

أشار إلى أن الرئاسة العامة تسعى إلى الاهتمام بالمرتكزات الأساسية التي يجب أن ينشأ عليها النشء، وهي الاهتمام بالعقيدة والتوحيد لله جل وعلا، ومن ذلك الاهتمام بالواجب الشرعي تجاه ولاة الأمر والوطن، وبذلك يكون صلاح البلاد والعباد.