الاتحاد يزاحم النصر على نجم ريال بيتيس

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الإثنين، عن استهداف نادي الاتحاد للصفقة المنتظرة للنصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستهدف الاتحاد ضرب النصر في واحدة من أهم صفقاته الصيفية لتدعيم خط دفاع الفريق.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، حسم النصر صفقة التعاقد مع النجم الإيطالي لويز فيليبي، مدافع ريال بيتيس الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأنهى نادي النصر مفاوضاته مع ريال بيتيس لضم لويز فيليبي بنجاح، وقد تُغلق نهائيًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وسيحصل النادي الإسباني علي 20 مليون يورو مقابل انتقال لويز فيليبي للنصر.

لكن برنامج "الشيرنجيو" الإسباني، ذكر أن إدارة نادي الاتحاد تقترب من ضرب خطة النصر، للتعاقد مع فيليبي.

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ويلعب فيليبي البالغ من العمر 26 عامًا بقميص ريال بيتيس منذ يوليو 2022، قادمًا من لاتسيو.

كما يلعب للمنتخب الإيطالي منذ 2022، وقد مثل منتخب البرازيل للشباب في وقت سابق.