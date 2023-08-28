سفارة المملكة لدى طاجيكستان تعرب عن تعازيها لذوي الضحايا الذين سقطوا جراء الفيضانات

أعربت سفارة المملكة لدى طاجيكستان، عن تعازيها للجمهورية قيادةً وشعباً، ولذوي الضحايا الذين سقطوا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي وقعت في عدد من المناطق في ناحيتي وحدات وروداكي.

اقرأ أيضا| خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفهية لرئيس جمهورية القمر المتحدة

وتتمنى سفارة المملكة السلامة للمفقودين والشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله جمهورية طاجيكستان الشقيقة من كل مكروه.